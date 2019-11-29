Тайна «черной пятницы» раскрыта: главное — не пролететь

С текущей пятницы по воскресенье по всей России стартовало время акций и небывалых скидок, сообщает DEITA.RU. Председатель организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов рассказал об уловках, которые применяют недобросовестные компании во время легендарной «черной пятницы».

Одной из самых распространённых уловок является завышение цены перед акционной пятницей. При этом покупателям следует быть особенно внимательными, так как повышение не всегда осуществляется в четверг. В некоторых магазинах ещё за две недели до масштабных распродаж завышают цену товаров.

Однако обойти уловки магазинов всё-таки можно, по словам Олега Павлова. Достаточно найти в сети специальные агрегаторы, которые отслеживают изменения цен на крупнейших российских площадках.

Если на какой-либо товар указана слишком уж большая скидка, необходимо проверить его на наличие брака. Недобросовестные продавцы могут в суете пятничной распродажи сбыть бракованный или бывший в употреблении товар.

При покупке товаров в онлайн-магазинах также следует проявлять бдительность. По словам эксперта, некоторые зарубежные сервисы по продаже товаров, могут не в полной мере оказывать услугу. Кроме того, мошенники часто активизируются во время сезона больших распродаж, собирая перечисленные средства, а взамен оставляя пустой кошелек.

Специалист подчеркнул, что российские порталы стали подходить к работе более ответственно, поэтому заслуживают большего доверия.

Софья Корф