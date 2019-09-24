Тайна пенсионного фонда раскрыта

Эксперты вывели финансовые операции Пенсионного фонда на «чистую воду» исходя из юридического определения термина «фонд», сообщает DEITA.RU.

Юридическое определение Пенсионного фонда России, как и любого другого фонда, говорит о том, что ПФР – это организация, деятельность которой основана на добровольных отчислениях граждан. Как только деньги оказываются на счетах ПФР, они автоматически становятся собственностью организации.

«Что государственные, что негосударственные пенсионных фонды могут что угодно делать с деньгами: «крутить», вкладывать, давать займы. В общем, зарабатывать за счет «добровольческих» отчислений от людей. Какая-то малая доля идет на начисление пенсий, чтобы люди совсем уж не сидели без денег», - сделали вывод специалисты канала «Новости и Предубеждения» отметив, что удержание средств с заработных план россиян в добровольно-принудительном порядке нарушает само определение фонда.

Также россиян заверили, что ждать пропорционального роста пенсий к повышению цен на продукты и счета ЖКХ не стоит т.к. ПФР по своей сути является трастовым фондом и его схемы пенсионных накоплений абсолютно не похожи на те, что были во времена СССР.

По выше названной причине, по мнению авторов исследования, в России вряд ли когда-нибудь будет принят закон о передачи не выплаченных пенсионных отчислений наследникам стариков.

Екатерина Цой