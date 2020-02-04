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Тайна радаров: как узнать муляж на дороге

камера, дорога, ПДД

Водителям раскрыли секрет

Огромное количество камер на российских дорогах может вывести из себя любого водителя, сообщает DEITA.RU. Особенно нервирует то, что настоящих камер, которые фиксируют нарушения, не так много – в основном на трассах устанавливают муляжи.

Автор канала RuDorogi в Яндекс.Дзен раскрыл секрет – как узнать, работает ли новая камера. Дело в том, что внешне камеры и муляжи не отличимы: даже провода протягивают. Да и специальные устройства обманывают антирадары.

Но узнать, что установили на дороге, можно: достаточно включить камеру на смартфоне и навести ее на камеру. Если экран на секунду покраснеет, значит, камера рабочая. Однако такой метод сработает только с инфракрасными камерами и только в темное время суток.

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