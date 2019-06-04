Что делать, если на пробке белый налет, и нужно ли мчаться на СТО, сообщает DEITA.RU.

Реальный случай: мужчина покупает масло на доливку, открывает пробку и видит налет. Испугался – мало ли, а вдруг это с системы охлаждения попадает антифриз в масло? Или прокладку пробило?

На СТО автолюбителю даже без дополнительных тестов указали на капитальный ремонт, хотя проблем с двигателем не было.

На самом же деле это практически во всех случаях – водяная эмульсия, появившаяся под клапанной крышкой из-за резких перепадов температуры и плохой работы системы отведения газов.

Анастасия Туркова