До 18 августа можно увидеть выставку «Тайные знаки, скрытые смыслы» в Приморской картинной галерее. Выставка продлена на месяц, так как пользуется большой популярностью у зрителей, сообщает DEITA.RU.

«Тайные знаки – скрытые смыслы» - выставочный проект Приморской картинной галереи. В экспозиции представлены живописные полотна западноевропейского искусства XVII – начала XX века написанные в жанре натюрморта из музейных и частных коллекций.

Выставка блистает пышностью: голландские натюрморты Золотого века, фламандская живопись эпохи барокко, цветочные натюрморты кисти французских и немецких живописцев. Экспозицию дополняет антикварная серебряная посуда, цветочные композиции и ароматы, сохраненные в изящных стеклянных колбочках. Выставочное пространство наполнено особой атмосферой. Рядом с картинами размещена информация об авторах работ и особых символах и смыслах зашифрованных в картинах.

В живописи, особенно XVII века, символы имели важное значение, каждый предмет нес в себе особый смысл. Так, часы механические или песочные символизировали быстротечность жизни, осыпавшиеся возле вазы лепестки напоминали о бренности сущего, хлеб символизировал тело Господа, а в сочетании с вином таинство Евхаристии, стекло говорило о хрупкости мира, а порхающая бабочка символизировала душу и воскресение.

На выставке представлены картины из коллекции Приморской государственной картинной галереи, Нижегородского государственного художественного музея, Дальневосточного художественного музея (Хабаровск), частный коллекции Сергея Литвина (Москва). Дополнена выставка прекрасной серебряной посудой из коллекции антикварной галереи «Раритет».

Адрес Приморской картинной галереи: город Владивосток, ул. Алеутская, 12.

Ирина Павленко



