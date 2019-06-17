Методов составить протокол о нарушении Правил дорожного движения инспекторы ГИБДД знают очень много. А если задуматься о том, что, выходя на смену, каждый сотрудник ДПС получает задание по количеству нарушений, не трудно догадаться, что он вспоминает все, чему учили коллеги и жизнь, сообщает DEITA.RU.

Так, некоторые традиционные «разводы» гаишников имеют сезонную направленность. «Тайный знак» особенно популярен летом.

Суть «развода» проста. Инспекторы встают за знаком, чаще всего ограничивающим скорость, который скрыт от глаз водителей буйной растительностью. И если зимой знак виден, то летом — нет.

За такое нарушение можно не только заплатить штраф, но и даже лишиться прав.

Екатерина Брязгунова