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авто, автомобиль, руль

За эти нарушения ГИБДД накажет на 30 тысяч

19 Август 2019, 19:45

Так и умереть недолго: наглого водителя фуры ищет полиция

фура, большегруз, тягач, авто, транспорт

Полиция Владивостока разбирается с делом о водителе, который не уступил дорогу Скорой помощи, сообщает DEITA.RU.

В ведомстве отметили, что информация о нарушении была найдена на записи в социальных сетях. Так, водитель большегруза двигался по Магнитогорской улице и проигнорировал Скорую помощь. Служебная машина ехала со звуковым сигналом и включив проблесковый маячок. Однако, водитель просто не обратил на нее внимания.

Сейчас ГИБДД проводит проверку, пытаясь выяснить личность шофера фуры. Видеозапись приобщили к материалам дела.

Напомним, вчера, во время гололеда и снегопада, жители Владивостока напротив, проявили бдительность и помогли водителю «скорой» выбраться из ледяного плена, а значит, не опоздать на вызов.

 

Александра Маслова

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