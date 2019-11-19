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Так и умереть недолго: наглого водителя фуры ищет полиция
Полиция Владивостока разбирается с делом о водителе, который не уступил дорогу Скорой помощи, сообщает DEITA.RU.
В ведомстве отметили, что информация о нарушении была найдена на записи в социальных сетях. Так, водитель большегруза двигался по Магнитогорской улице и проигнорировал Скорую помощь. Служебная машина ехала со звуковым сигналом и включив проблесковый маячок. Однако, водитель просто не обратил на нее внимания.
Сейчас ГИБДД проводит проверку, пытаясь выяснить личность шофера фуры. Видеозапись приобщили к материалам дела.
Напомним, вчера, во время гололеда и снегопада, жители Владивостока напротив, проявили бдительность и помогли водителю «скорой» выбраться из ледяного плена, а значит, не опоздать на вызов.
Александра Маслова