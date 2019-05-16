Законопроект о безопасном детском отдыхе внесен в Госдуму, сообщает DEITA.RU. Законопроект внесла в Госдуму вице-спикер Ирина Яровая.

В регионах появятся межведомственные комиссии, занимающиеся организацией отдыха и оздоровления детей.

Зампред ГД заявила, что в России не лучшим образом обстоят дела в вопросах организациями детского отдыха и оказания им медицинской и методической помощи. Системы контроля за исполнением законодательства мало – стоит создать систему упреждения и взаимодействия в сфере отдыха и оздоровления детей.

Комиссию Яровая предлагает собрать из представителей органов законодательной и исполнительной власти регионов, территориальных управлений Рособрнадзора, Роспотребнадзора и иных надзорных органов. К ним присоединятся работники из органов, обеспечивающих безопасность людей на водных объектах, антитеррористическую защиту в организациях отдыха детей и т.п. Общественные объединения также смогут отправить в комиссию представителей.

Яровая добавила: законопроект одобрен Минпросвещения РФ и фракцией "Единая Россия", а также поддержан членами Совета законодателей в феврале 2019 года.

Анастасия Туркова