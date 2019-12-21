Так мошенники заставляют россиян отдавать деньги

Ежедневно в России заводят около одной тысячи уголовных дел по статье «Мошенничество». Таковы неутешительные данные МВД. DEITA.RU называет самые распространённые способы телефонного мошенничества, чтобы граждане могли отличить афериста от любого другого человека.

Близкий попал в беду

Если вам звонят и рассказывают, что ваш близкий родственник попал в какую-то беду, возможно это ДТП или арест, и чтобы выпутаться из страшной истории нужна ваша финансовая поддержка. Вы должны прямо сейчас собрать крупную сумму денег и перевести на такой-то счет.

Первое, что вы должны сделать, — попросить звонящего соединить с этим родственником, а после перезвонить ему самостоятельно.

Опасное заболевание

Звонящий рассказывает, что у вас обнаружено страшное заболевание и предлагает быстрое обследование. Помните, представители медучреждений никогда не звонят по телефону, чтобы рассказать подобное известие.

Отдых в санатории

Неизвестный сообщил вам по телефон, что вам выделили бесплатную путевку в санаторий, но нужно немного доплатить, чтобы выбрать учреждение для отдыха.

Если соцслужба, действительно, может предложить вам куда-то бесплатно поехать, то помните, ее представители никогда не просят заплатить за какие-то дополнительные услуги.

Крупный выигрыш

Вы стали обладателем прекрасного приза. Для оформления следует перевести небольшую сумму на такой-то счет. Кстати, сумма может достигать 15 тысяч рублей и более.

Не верьте, с вероятностью 100 процентов звонят мошенники.

Екатерина Брязгунова