Автолюбители нередко слушают музыку за рулем. Но бывает, что качество звучания меняется в худшую сторону, динамик хрипит. Как это исправить, сообщает DEITA.RU.

Динамики со временем изнашиваются, старея, и начинают портить песню плохим воспроизведением. Но перед тем, как принимать решение о замене, можно попробовать отремонтировать его.

Определите, какой из динамиков дребезжит, и проверьте крепеж. Возможно, дело именно в этом. Иногда помогает заменить шурупы или поставить новые клипсы. Проверьте также контакты соединений на окисления и разрывы.

Если проблема не в этом, очистите динамики пылесосом, чтобы убрать скопившуюся многолетнюю пыль. И только если не поможет это, нужно менять динамики.

Анастасия Туркова