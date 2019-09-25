«Так опозориться» — появились фото с места трагедии на военных учениях

Военные учения «Центр-2019» в Оренбургской области, которые прошли накануне явно не удались, сообщает DEITA.RU.

Во время десантирования с самолетов бронемашины разбились в дребезги. Судя по фотографиям, опубликованным в паблике «Авиация» во «Вконтакте», от тяжелой техники осталась только груда металла.

Отмечается, что техника была сброшена с самолетов марки Ил-76. К трагедии привело то, что двух бронетранспортеров не раскрылись парашюты.

Как уточнили в Минобороне, пострадавших нет, так как в момент происшествия в технике членов экипажа не было.

В социальных сетях развернулись целые дебаты на тему трагедии. Люди ужасаются произошедшему. «Все крахом, страна наша огромная – Россия-матушка! Найдется ли человек, который всю ее удержать сможет и развалить эту систему, которая уничтожает», «И так опозориться на учениях, где присутствовали военные других стран. Да показали мощь России, теперь точно бояться нас будут, можем и танками закидать», — пишут в соцсетях.

Екатерина Брязгунова







