Как припарковаться, не повредив бампер авто, сообщает DEITA.RU.

Многие ставят машину на парковочное место задним ходом, чтобы проще было выезжать со стоянки. Но иногда получается припарковать только передом – по-разному бывает.

Чтобы парковаться перед бордюром, не боясь задеть бампер, вам потребуются: основы знаний о безопасной парковке, учитывать низкий свес, небольшой клиренс или что бордюрный камень слишком высокий. Пользуйтесь зеркалом заднего вида или попросите кого-нибудь сориентировать вас, если паркуетесь передом. Приноровитесь – в дальнейшем справитесь сами.

Ну а в случае движения назад контролируйте перемещение с помощью зеркала: увидите верхнюю часть бордюра – останавливайтесь.

Не забывайте, что все автомобили и их параметры – разные. К каждому из них поначалу нужно привыкнуть, изучить их особенности. В том числе и для того, чтобы удачно парковаться.

Анастасия Туркова