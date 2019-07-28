Выбрасывать или разрезать и выбрасывать банковскую карту после выхода срока действия запрещено. Почему не стоит этого делать, сообщает DEITA.RU.

Каждая банковская карта привязана к расчетному счету. Если срок действия дебетовой карты вышел и ее не закрыли в банке или не обменяли на новую, может продолжится списание средств за обслуживание «пластика». А между тем, зачастую сумма за обслуживание может превышать две тысячи рублей.

Кроме того, банковская карта — самое мощное оружие в руках аферистов. Чтобы обчистить счет, им достаточно вышедшей из обихода банковской карты.

Екатерина Брязгунова