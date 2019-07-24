Россиянам подсказали, как сделать более высокими шансы на оформление ипотеки, сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Ленту.ру».

Если у вас в данной кредитной организации уже есть положительная кредитная история, вам одобрят ипотечный кредит с большей долей вероятности. Таким секретом поделился заместитель правления Сбербанка Олег Ганеев.

Для получения репутации добросовестного плательщика достаточно иметь кредитную карту или потребительский кредит, выплаты по которым осуществлялись без нареканий. После этого можно брать и ипотеку.

Но если на вас числится серьезная кредитная нагрузка, то банк может отказать вам. Другой причиной для отказа является отсутствие официального трудоустройства. Вы вправе проверить свою кредитную историю заранее, чтобы сориентироваться.

Анастасия Туркова

