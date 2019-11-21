Такая честь выпадала немногим: Владивосток впервые примет ЧМ по игре Го

В следующем году Владивосток впервые примет чемпионат мира по главной настольной игре Востока с коротким названием Го. В столицу Приморья съедутся 77 национальных команд и 500 мастеров игры, сообщает DEITA.RU.

Местом проведения мирового первенства станет кампус Дальневосточного федерального университета. Россия стала первой страной, которая смогла получить право провести турнир по игре Го за пределами CJK – Китая, Японии и Кореи. Между тем, в следующем году чемпионат мира по игре Го пройдет в 41 раз.

Директор краевого департамента спорта Жан Кузнецов заявил, что чемпионат мира по игре Го, который впервые в истории пройдет в европейской стране, будет организован на самом высоком уровне. Поддержка приморским спортсменам на соревнованиях будет оказана в рамках госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта Приморского края» на 2013-2021 годы.

На первый взгляд настольная игра Го похожа на шахматы – в ней также присутствуют фигуры черного и белого цветов, а в партии участвуют два игрока. Но на этом сходства двух популярных игр заканчиваются. Если игра в шахматы, как известно, выстроена вокруг королей, то в Го игроку необходимо фигурами своего цвета обнести основную территорию. Выигрывает тот, у кого останется больше фигур.

На этой неделе во Владивостоке состоялся мастер-класс по главной восточной игре, куда мог прийти любой желающий, испытав свои силы. Всего с прошлого года в Приморье было открыто около 10 центров по игре в Го, в основном, в школах и библиотеках.

Отметим, что игра Го насчитывает более чем 2000-летнюю историю. Дальний Восток рассматривается азиатскими фанатами игры в качестве «мостика» для захвата европейской аудитории.