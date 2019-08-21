Если водитель держит одну руку на рулевом колесе и ту размещает условно на цифре «двенадцать», от такого водителя следует держаться подальше, сообщает DEITA.RU со ссылкой на автоэксперта.



По мнению опытных водителей, такая манера вождения, во-первых, говорит о том, что автолюбитель достаточно опытен и поэтому расслаблен во время вождения. Во-вторых, что не менее важно, это говорит о том, что данный автовладелец чувствует свое превосходство над другими участниками движения.

Отмечается, что во время движения в городе подобная манера вождения допускается, а вот за городом на трассе нет. Это связано с тем, что во время экстренной ситуации даже самый опытный водитель не успеет среагировать и вывернуть руль, а значит – непременно попадет в аварию.

Напомним, руки на руле должны размещаться на так называемых цифрах «два» и «десять».

Екатерина Брязгунова