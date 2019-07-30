Рекламу заменителей материнского молока могут запретить в России осенью, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Парламентскую газету».

Законопроект подготовлен, его рассмотрение запланировано, авторы рассчитывают на успешное его одобрение Госдумой.

Помимо не угодивших авторам проекта молочных смесей, рекламировать которые не стоит, обсуждать будут и другие вопросы. Так, регионам позволят создавать вытрезвители с большей свободой. Их, по мнению авторов идеи, можно создавать в формате государственно-частного сотрудничества. Причем услуга может и не быть бесплатной.

Анастасия Туркова