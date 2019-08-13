Влияет ли период обучения где-либо на размер пенсионных выплат и как, объяснили гражданам в ПФР. Об этом сообщает DEITA.RU со ссылкой на «Российскую газету».

Не будет идти в стаж период обучения гражданина, если в этот промежуток времени не выплачиваются страховые взносы. Именно поэтому не идет в стаж обучение в общеобразовательных учреждениях, вузах, аспирантуре и докторантуре. Клиническая ординатура, повышение квалификации и переквалификация также не считаются в стаж. За это пенсии платиться не будут.

Исключение будет сделано для тех, кто параллельно с обучением работал, при наличии записи в трудовой или справки из организации о приеме на работу. Кроме того, потребуется подтверждение факта получения зарплаты, с которой начислялись страховые взносы до наступления 1991 года.

Анастасия Туркова