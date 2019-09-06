Эти три заблуждения водителей могут заставить их дождаться серьезного ремонта, сообщает DEITA.RU со ссылкой на АВТООПЫТ.

Первое: проверять компрессию в двигателе монометром – достаточно. На самом деле, хорошую компрессию может дать попадающее в камеру сгорания масло, которое образует нагар. Это вероятно, если компрессионные кольца износились или если в цилиндрах появились задиры. Двигатель мог и просто закоксоваться. Поэтому лучше проверять поршневую группу и цилиндры эндоскопом.

Второе заблуждение: чем больше пробег – тем больше нужна вязкость масла. На самом деле масляные каналы из-за отложений и закоксовки становятся уже со временем, и густое масло через них будет проходить с трудом, также способствуя усилению закоксованности.

Третье: бензин с большим октановым числом поможет увеличить скорость авто. На самом деле это только увеличит расход топлива и сожжет клапаны.

Анастасия Туркова