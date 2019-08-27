Ни для кого не секрет, что инспекторы ГИБДД точно знают, какой автомобиль останавливать. DEITA.RU со ссылкой на Avtozvuk-info сообщает, какие автомобили останавливают чаще всего.

Ни один уважающий себя сотрудник ДПС не пропустит мимо машину с разбитым лобовым стеклом, сильными повреждениями кузова, тонировкой, неработающими фарами, открытым багажником или спущенным колесом. В каждом из этих случаях может идти речь о запрете на использование транспортного средства до устранения нарушений.

Грязную машину тоже не пропустят инспекторы. Речь идет в первую очередь о грязных номерах, поэтому если испачкали машину — протрите хотя бы номера.

Автолюбителю из другого региона и водителю автомобиля, где двигается шумная компания, и играет громкая музыка, тоже придется пообщаться с гаишником.

Екатерина Брязгунова