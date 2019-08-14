Зачастую перед постом ДПС хочется буквально «раствориться» и остаться незамеченным для сотрудников ГИБДД. Как можно стать менее привлекательным для дорожного инспектора, сообщает DEITA.RU.

Большое значение имеет сам автомобиль. Так, если водитель является обладателем подержанного авто потрёпанного вида, есть риск заинтересовать инспектора. Зачастую на подобных ТС передвигаются маргинальные личности, которые не прочь сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения.

Не стоит уходить в другую крайность – «крутые» тонированные джипы вызывают к себе не меньше внимания. Стереотип из кинокартин работает и в реальной жизни – представители криминальной среды выбирают тёмные внедорожники с плотной тонировкой. Следовательно, если водитель не желает стать мишенью для сотрудников дорожной полиции, следует придерживаться светлых оттенков при выборе машины.

Автомобили с типом кузова «универсал» по наблюдениям реже других попадают под внимание автоинспекторов. Разумеется, данное условие сохраняется при соблюдении всех правил дорожного движения.

Авто, арендованное на короткий срок, с большой вероятностью может привлечь внимание сотрудника ГИБДД. Услугами каршеринга зачастую пользуются личности, которые так или иначе пытаются преступить закон. Перевозка наркотических средств, вождение в нетрезвом виде или без водительского удостоверения зачастую наблюдаются именно на арендованных автомобилях.

Вне зависимости от типа автомобиля, сотрудниками ГИБДД учитывается манера езды автолюбителя. Она должна отличаться уверенным стилем вождения – соблюдением правил дорожного движения и рекомендуемого интервала между автомобилями. Если стиль вождения покажется странным для инспектора, он потребует предъявить документы, и возможно, применит алкотестер.

Даже если водителю нечего скрывать – с документами порядок и нет нарушений ПДД, остановка по требованию инспектора вызывает стресс. Следование подобным нехитрым советам позволит его избежать.

Софья Корф