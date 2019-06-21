Относительно недавно были приняты поправки в техосмотр. Перед тем, как отправляться за диагностической картой, автомобилисту следует хорошо изучить их на предмет соответствия своего автомобиля, сообщает DEITA.RU.

Вот, что обязательно будут проверять во время проведения технического осмотра транспортного средства:

1. Усилитель руля обязательно должен находиться в рабочем состоянии.

2. Обязательно удостоверьтесь в том, что нет никаких протечек масел, охлаждающей, тормозной и других жидкости. В случае их наличия, сначала их нужно устранить, а затем отправляться на техосмотр.

3. Если автомобиль укомплектован шипованной резиной, то она должна быть установлена на всех колесах.

4. Устраните тонировку шар, если она имеется. Так как тонировка строжайшим образом запрещена. Кроме того, получить техосмотр не получится, если на приборах освещения имеются какие-то наклейки, в том числе прозрачные.

5. Любые конструктивные изменения автомобиля должны быть закреплены, что называется, документально. Нет соответствующей регистрации в ГИБДД – нет и техосмотра.

6. Обязательно наличие аптечки. Об этом тоже стоит помнить, при этом она должна быть укомплектована соответствующим образом.

Екатерина Брязгунова