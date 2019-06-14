Агентство iSeeCars из Соединенных Штатов дает комментарии по рейтингу авто, сообщает DEITA.RU. Специалисты решили узнать, какие машины за последние три года больше всего дешевели. Оценивались авто, приобретенные в США новыми.

Перед тем, как обнародовать результат, эксперты изучили свыше 4,8 миллиона совершенных сделок. Они установили: как правило, машина за три года обесценивается на 38,2 процента. Результат радует покупателей, но огорчает тех, кто продает.

Но вернемся к автомобилям. Быстрее всего дешевеет Acura RLX. Японский седан теряет в цене 55,8 процента. Затем идет Lincoln MKZ, дешевеющий на 55,6 процента, и Mercedes-Benz E-Class, цена которого упала на 55,4 процента.

Четвертый в анти-рейтинге – Jaguar XF: снижение в цене на 54,8 процента за три года. Далее – Cadillac XTS, тоже теряющий больше половины стоимости: 54,5 процента.

Анастасия Туркова