У россиян-автолюбителей отзывают более сотни машин марки Porsche, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН. У этих авто обнаружена неисправна подушка безопасности.

Отзывать начинают следующие авто: Porsche Cayman, Porsche Panamera, Porsche Boxter и Porsche 911. А именно, те машины, которые реализованы в период с июля 2015 года по май 2017. Производитель считает, что подушки безопасности у них не соответствуют высоким стандартам качества компании.

В Росстандарте добавляют, что «Порше Руссланд» изымает 138 автомобилей.

Вызвать внезапную активацию подушек безопасности может неисправный конденсатор. Он же способен влиять на степень натяжения ремней безопасности. Но меры защиты могут подвести и при ДТП.

Кроме того, компания будет обновлять ПО блока управления Airbag.

Все работы будут бесплатны для автовладельцев.

Анастасия Туркова