В автомобилях есть определенные детали, которые нужно регулярно смазывать, сообщает DEITA.RU.

Внимательно следить нужно за ходовой частью, узлы которой подвергаются трению день за днем. Обработайте проникающей смазкой сайлентблоки, шаровые опоры и резьбовые соединения. Смажьте все подвижные детали. Используйте силиконовую смазку, она сделает уплотнители эластичными.

Ей же обработайте замок зажигания и двери. Ежемесячно используйте смазку типа WD-40 сверх того. Это избавит от заклинивания и промерзания замков в холодное время года. Только имейте в виду: конструкция замков может не допускать такой обработки, поэтому перед началом важно изучить инструкцию к авто.

Ремень ГРМ и приводные ремни обрабатывают особым аэрозолем «кондиционером-натяжителем», который смоет маслянистые отложения и грязь, продлит срок их службы.

Анастасия Туркова