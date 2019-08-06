Стало известно, жители каких домов могут не устанавливать приборы учёта, сообщает DEITA.RU.

Сегодня, 6 августа, вступает в силу закон, согласно которому дома, попадающие под реновацию, освобождаются от необходимости по установке счётчиков ЖКХ.

В частности, жителям таких многоэтажек разрешается пренебречь установкой приборов учёта воды, тепла и электричества.

Согласно букве закона, такие граждане будут платить норму потребления, которая с недавних пор изменилась на более низкую, чем была раньше.

В правительстве объяснили появление этого закона тем, что в домах, где планируется серьёзная реконструкция или и вовсе их снос, нет смысла ставить приборы.

Таким образом, в список домов, освобождённых от счётчиков попали тех из них, где реновация будет уже через три года.

Дмитрий Шевченко