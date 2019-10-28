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Такие фразы инспектора ГИБДД опасны для водителя

ГИБДД

Существует несколько фраз сотрудников ГИБДД, при помощи которых водитель сможет определить благонамеренность действий инспектора, сообщает DEITA.RU.

«Нехороших» людей хватает по обе стороны жезла ГИБДД. Существуют как злостные нарушители ПДД, так и недобросовестные дорожные полицейские, которые не прочь намекнуть на взятку. Распознать «оборотня» можно при помощи трёх фраз, как сообщает портал «В мире машин».

«Протокол составлять будем?» — услышав подобное предложение, специалисты не рекомендуют отказываться и решать вопрос «на месте». Взятка может лишить водителя до пятисот тысяч рублей, изъятых в качестве штрафа за дачу взятки инспектору. Более того, альтернатива штрафа ещё более неприятная — лишение свободы от 7 до 15 лет.

Предложение пройти в машину ДПС для применения алкотестера также должно насторожить шофера. Известны случаи подставных промилле, когда у трезвого водителя алкотестер показывает алкогольное опьянение. В данном случае необходимо настоять на процедуре медосвидетельствования.

Наконец, предложение инспектора ГИБДД стать понятым, также желательно отклонить. Так, обвиняемый может оказаться из отдаленного региона России, и понятого попросят туда прибыть самостоятельно. В данном случае автолюбитель потеряет и деньги, и бесценное время.

Софья Корф

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