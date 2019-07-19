Некоторых жителей краевой столицы на девятнадцатое июля лишат света, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ «ВПЭС».

Ремонтные работы будут длиться порядка двух-восьми часов в период с 9:00 до 17:00, и в связи с этим жильцов некоторых домов оставят без электроснабжения. Обещается, что к концу рабочего дня электроснабжение будет восстановлено, и свет появится снова.

Чтобы узнать, будут ли проводиться ремонтные работы и отключения по вашему адресу, смотрите в таблицу ниже.

Анастасия Туркова



