Источник изображения: Сергей Трейне
Некоторых жителей краевой столицы на девятнадцатое июля лишат света, сообщает DEITA.RU со ссылкой на МУПВ «ВПЭС».
Ремонтные работы будут длиться порядка двух-восьми часов в период с 9:00 до 17:00, и в связи с этим жильцов некоторых домов оставят без электроснабжения. Обещается, что к концу рабочего дня электроснабжение будет восстановлено, и свет появится снова.
Чтобы узнать, будут ли проводиться ремонтные работы и отключения по вашему адресу, смотрите в таблицу ниже.
Анастасия Туркова
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