Первые полгода 2019 года прошли. Еще в январе власти заявляли о значительных изменениях, которые ждут всех владельцев банковских карт. DEITA.RU решило подвести итоги, что из заявленного на данный момент реализовано, а что еще в планах.

Отмена комиссии за снятие наличных

Крупные кредитные организации, а также ЦБ России планируют подготовить соглашение, после подписания которого все пользователи банковских карт смогут снимать наличные денежные средства без комиссии в любом банкомате. На данный момент могут получить деньги в стороннем терминале за незначительную плату. Стоит отметить, что об отмене комиссий за снятие наличных заговорила уже и Федеральная монопольная служба. Так, заместитель руководителя ФАС Андрея Кашеварова высказался на этот счет, что данная мера не сократит количество безналичных платежей.

Снимать деньги в кассе

Бизнес давно задумался об идеи обналичивать деньги в кассах обычных супермаркетов. Конечно, перед тем, как попросить кассира выдать деньги, необходимо что-то приобрести, и уже после оплаты товара, подходить с просьбой. Кассир просто-напросто суммирует средства за покупку и снятие. Предполагается, что лимит за снятие будет около трех тысяч рублей. На сегодняшний день данная идея также остается идеей.

Россиян освободили от зарплатного рабства

Хотя как такового зарплатного рабства не существует, так как каждый трудящийся сам волен выбирать банк, на счет которого будет перечисляться его заработная плата. Однако на деле все обстоит совсем иначе. Так как наказание для бизнесменов никакого не предусмотрено, многие работодатели отказываются менять банк. В связи с этим российские власти обсуждают штрафы для работодателя.

Екатерина Брязгунова