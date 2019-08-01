С первого августа россияне снова получили право оформлять образовательные кредиты, сообщает DEITA.RU, ссылаясь на «Интерфакс».

Об этом договорились Сбербанк и Министерство образования России. Теперь учащиеся в лицензированных вузах смогут брать кредиты на обучение на льготных условиях. Чтобы вернуть деньги, у студентов будет срок, охватывающий весь срок обучения и добавляющий к нему еще три месяца. На протяжении этого времени молодым людям не нужно выплачивать основной долг, а в первые год-два можно не оплачивать часть процентов. Полностью оплачивать проценты придется, поступив на третий курс.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно прийти с паспортом в любое из отделений банка, говорят авторы идеи. Если студенту меня восемнадцати лет, ему потребуется также согласие законного представителя, свидетельство о рождении и паспорта родителей либо опекунов.

Напомним, что подобная программа существовала в России в 2010 – 2016 годах. За время ее действия было выдано больше десяти тысяч подобных кредитов.

Анастасия Туркова