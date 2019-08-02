Главная задача инспектора ГИБДД после аварии — найти виновника ДТП. Если один из автомобилистов находится в состоянии алкогольного опьянения, это станет решающим фактором для вынесения вердикта. Сегодня оказаться пьяным за рулем можно, даже не употребляя алкогольные напитки. Достаточно просто выпить лекарства и отправиться в дорогу. Эти два препарата чаще всего показывают алкогольное опьянения у автомобилиста, сообщает DEITA.RU.

Корвалол

Этот препарат чаще всего подводит водителей к возможности остаться без водительского удостоверения. В составе препарата содержится 95-процентный этиловый спирт. Разовая доза лекарства, которое назначают при неврозах, может достигать 50 капель, которые содержат ни много ни мало 1,25 миллилитров. Разумеется, с такой дозы не опьянеешь, однако при проведении медосвидетельствования может дать положительный результат.

Ингалипт

Препарат очень популярен среди россиян. Его очень часто используют при простудных заболеваниях все, кому не лень, от малых деток до автолюбителей, которые не задумываются, что лекарственное средство содержит 95-процентный эталон. Поэтому в случае его применения следует отказаться от управления транспортным средством, иначе можно нарваться на проблемы.

Екатерина Брязгунова