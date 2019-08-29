К закону о продаже спиртосодержащих лекарств через интернет подготовили уточнения, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Безрецептурные лекарства в России могут разрешить доставлять заказчикам с помощью любой курьерской службы при дистанционных продажах. Такие поправки предлагают ввести депутаты правящей партии.

Отвечать за качество лекарств, их подлинность и другие стандарты качества должны будут аптечные организации, которые ведут онлайн-продажи. Об этом рассказывает первый заместитель секретаря генсовета партии, депутат Госдумы Ольга Баталина.

Также предлагается допустить к розничной продажи через Сеть оптового звена лекарств.

А вот спиртосодержащие лекарства хотят запретить по всем регионам. Предлагается протестировать проект в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе, а затем распространить на всю территорию России.

Анастасия Туркова