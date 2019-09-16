Такие машины всегда тормозят гаишники

Инспекторы ДПС поделились своими секретами о том, какие машины они чаще всего останавливают в потоке, сообщает DEITA.RU.

Существует несколько признаков, по которым сотрудники ГИБДД выбирают из большого числа водителей на дороге те авто, которые следует остановить. Эту информацию будет полезно знать всем, кто ездит за рулём.

Итак, первой причиной, по которой вас сразу же остановят является явное нарушение вами ПДД. Например, не горящий ближний свет фар или не пристёгнутый ремень. Также останавливают всех, у кого сплошная тонировка стёкол.

Далее идёт манера вашего вождения. Если вы вышли на прямую линию с сотрудником и начинаете метаться по дороге, а также ускоряться или наоборот замедлять ход, то это обязательно вызовет подозрение и заставит инспектора вас остановить.

Также есть фактор визуального вида машины. Если она будет вся побитая или очень грязная, это также выделит ещё из общей массы и привлечёт внимание ДПСника.

Кроме этого, под подозрение подпадают экзотические или очень старые, или наоборот очень новые авто, которые вообще не вписываются в местный антураж.

Далее идут негабаритные грузы, которые торчат из вашей машины. Инспектору наверняка станет интересно проверить всё ли безопасно у вас закреплено.

И последняя рекомендация - не включайте громко музыку. Это не только раздражает людей в потоке, но и может явиться причиной, по которой вас остановят представители ГИБДД.

Дмитрий Шевченко