Такие нарушения ПДД провоцируют жесткие аварии

Даже самые опытные и законопослушные водители могут совершить нарушения, которые приведут к серьезным ДТП, сообщает DEITA.TU.

Поворот с крайней правой

Дорога с односторонним движением зачастую вводит в заблуждение. Многие водители на перекрестке с односторонней дорогой поворот налево совершают из правого ряда, а по регламенту ПДД положено из левого.

При одностороннем движение, если у вас на пути есть трамвайные пути, по правилам поворот налево надо совершать с трамвайных путей, которые расположены в попутном направлении. И, не смотря на то, что некоторые водители сильно боятся такого маневра, изменить его может только специальная разметка, которая предписывает другие правила.

Кроме аварийной ситуации, которую вы можете создать, за такие нарушения вам грозит штраф от одной до полутора тысяч рублей. Стоит пренебрегать простыми правилами, чтобы подвергать опасности свою и чужую безопасность?

Желтый сигнал светофора

Многие водители не предают значения желтому сигналу светофора, а ведь он, как и красный, является запрещающим и проехать на него можно, только если водитель не может остановиться, не применяя экстренное торможение в местах, определяемых пунктом 6.13.

Очень многие водители пользуются тем, что доказать то, что они намерено проехали на запрещающий сигнал очень сложно. И несмотря на то, что данный штраф большая редкость, если ваша вина будет доказана, вам придется раскошелиться на оплату штрафа в тысячу рублей.

Неправильный съезд с кольца

Согласно ПДД, заезжать на дорожное кольцо можно с любой полосы, а вот съезжать с него только с правой. За такое нарушение грозит штраф пятьсот рублей. Правда, получают его чаще всего только водители, которые в результате этого нарушения спровоцировали ДТП.

Занял левую полосу

Согласно ПДД, на автомобильных дорогах, которые обозначены знаками 5.1 и 5.3, или где разрешена скорость более 80 км/ч, запрещено занимать левые полосы, если правые свободны. Нарушителям грозит штраф полторы тысячи рублей.

Движение без остановки запрещено

Согласно знаку «Движение без остановки запрещено», необходимо остановиться перед стоп-линией, в случае ее отсутствия — перед краем пересекаемой проезжей части.

Каждому водителю необходимо пропустит транспортные средства, которые двигаются по пересекаемой, а если есть табличка 8.13 — то и по главной.

Если знак 2.5 стоит перед железнодорожным переездом или карантинным постом, водителю надо затормозить перед стоп-линией, если ее нет, то перед знаком. Штраф за такое нарушение теперь прилетают благодаря камерам наблюдения.

Екатерина Кононенко