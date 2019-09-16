Такие ошибки оставят россиян без пенсии

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Сегодня только ленивый в России не говорит о пенсии. Будет вообще выплаты по выходу на заслуженный отдых у тех, кому сегодня едва за тридцать или сорок лет, вопрос по-прежнему открытый. Тем, кто надеется на пенсию, нужно быть максимально внимательными к заполнению документов, потому что одна-единственная ошибка может оставить граждан без заслуженных выплат, сообщает DEITA.RU.

Особенно внимательно нужно подходить к вопросу заполнения трудовых книжек. Как пишет канал «Юрист для пенсионеров», существует ряд ошибок при ведении трудовых книжек, после которых доказать наличие стажа будет нереально.

Речь идет о том, что отсутствие даты и номера приказа о трудоустройстве и увольнении может оставить вчерашнего трудящегося без пенсии. Также серьезные проблемы возникнут, если отсутствует запись о переименовании предприятия, есть незаверенные исправления. Размытые записи и печати также наделают много шуту и оставят без пенсии. Не стоит забывать, что при смене фамилии, данные нужно срочно, а главное — правильно вносить в трудовую книжку.

Екатерина Брязгунова

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