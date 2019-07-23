С каждым годом платежи по банковским картам становятся все более популярнее. Впрочем, это не удивительно: мелочь с собой носить не нужно, рассчитывать стоимость покупки не нужно, не стоит переживать, что взятой из шкатулки суммы не хватит, на желаемую покупку. Несмотря на все плюсы при использовании банковской карты, существует ряд серьезных минусов. Только за первые полгода 2019 года мошенники пытались украсть у россиян ни много ни мало, а 24 миллиарда рублей. Благодаря службе безопасности банков, их удалось сохранить на банковских картах клиентов, но мошенники поджидают свою жертву во многих местах. В каких ситуациях лучше не расплачиваться банковской картой, сообщает DEITA.RU со ссылкой Aksakal.tv.

Не стоит оплачивать покупку банковской картой, если есть малейшие сомнения в добросовестности продавцов. Это касается не только мелких магазинов, но и крупных бутиков.

Карта всегда должна оставаться в руках владельца. Не стоит передавать ее в руки продавца или официанта, а если терминал находится в другом помещении, то лучше встать и отправиться оплачивать покупку самостоятельно, не доверяя третьим лицам.

Следует отказаться от оплаты по карте во время пребывания за границей. Причина тому проста, банк, заметив подозрительную операцию, просто-напросто может заблокировать карту, и с какой-то точки зрения будет прав. Рекомендуется предупреждать банк о заграничном турне заблаговременно.

При оплате онлайн-покупки необходимо вводить CVC-код, расположенный на обороте банковской карты. Данный код является секретным, его крайне не рекомендуется называть третьим лицам. Он может быть ключиком к мошенническим действиям с банковской картой.

Не следует оплачивать покупки по чужой карте. Если даже гражданин оплачивает покупку картой родственника, продавец имеет право отказать в покупке и даже вызвать полицию для разбирательства.

Екатерина Брязгунова