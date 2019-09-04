Госдума составила план, какие поправки к законам сферы ЖКХ обсудить в ближайшее время, сообщает DEITA.RU со ссылкой на ГАРАНТ.РУ.

На сайте нижней парламентской палаты появилась информация о том, какие законодательные инициативы в сфере ЖКХ депутаты рассмотрят осенью.

Так, обсуждать планируют следующее: возможность формировать сведения об объектах жилфонда в виде электронных паспортов и хранить данные в государственной информационной системе ЖКХ; стоит ли вводить единый платежный документ за все услуги ЖКХ разом; предоставлять ли собственникам жилья право проводить собрания в формате конференции с делегатами, которых изберут на срок 3-7 лет; возможность включения техобслуживания газового оборудования в квартирах в требования договора с УК; вводить ли запрет на выделение в квартирах микродолей; запрещать ли выселение пожилых граждан из квартир спецфонда; сроки проведения капремонта и участие в этом процессе органов местного самоуправления (можно доверить им приемку выполненных работ); разрешить ли платить за отопление по индивидуальному счетчику, если у соседей нет таких счетчиков; стоит ли вводить единые для всех собраний собственников правила; нужно ли исключать начисление необоснованно высоких тарифов жильцам бывших ведомственных общежитий.

Эти законопроекты уже рассматривались раньше. Некоторые приняты в первом или втором чтении, часть ожидает третьего чтения. В скором времени станет известно, какие изменения в сфере ЖКХ ждут россиян.

Анастасия Туркова

