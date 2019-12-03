Такие продукты помогут избежать рака

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Ученые назвали сразу восемь продуктов, которые способны снизить риск заболевания раком, сообщает DEITA.RU. Об этом пишет портал MedikForum.ru, который привел данные Института исследования рака США.

Чтобы значительно снизить возможность заболевания раком, нужно употреблять капусту всех видов, в том числе цветную, брокколи и обычную, белокочанную, яблоки, бобовые, речь идет о горохе, чечевице и даже фасоли. Также следует употреблять в пищу помидоры, морковь и кофе.

Отмечается, что томаты, а также кетчуп и томатный сок могут предотвратить рак предстательной железы. Грецкие орехи обязательно нужно есть женщинам. Их регулярное употребление снижает риск развития рака молочных желез.

Екатерина Брязгунова

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