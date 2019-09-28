Такие протоколы подписывать ни в коем случае нельзя

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инспектор, ГИБДД, ДПС, авто

Названы пять типичных ошибок при составлении протокола ГИБДД об административных правонарушениях, которые часто допускают инспекторы. Об этом сообщает DEITA.RU.

Во-первых, полицейские часто забывают о праве водителей дать письменное объяснение своих противозаконных действий, которые могут стать аргументом для будущего суда.

Во-вторых, инспектор обязан указать в протоколе точные время, дату и место составления документа. Водитель должен убедить в верности внесенных данных и только после этого ставить свою подпись.

Третья частая ошибка связана с составлением протокола на автолюбителей, подозреваемых в вождении в нетрезвом виде. Важно помнить, что все освидетельствования должны проходить в присутствии двух понятых или фиксироваться на видеокамеру. В противном случае судья просто вернет дело назад.

Четвертая ошибка – в протоколе не должны быть никаких исправлений, подчеркиваний и т.д. Вся информация записывается на бланк с первого раза разборчивым подчерком.

И, конец, в-пятых – документ сначала проверяется и читается водителем, после этого на бланке необходимо написать фразу: «с содержанием протокола ознакомлен. Претензий нет.» и уже только потом свою подпись ставит инспектор.

Екатерина Цой

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