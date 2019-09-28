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Такие протоколы подписывать ни в коем случае нельзя
28 Сентябрь 2019, 01:30
Названы пять типичных ошибок при составлении протокола ГИБДД об административных правонарушениях, которые часто допускают инспекторы. Об этом сообщает DEITA.RU.
Во-первых, полицейские часто забывают о праве водителей дать письменное объяснение своих противозаконных действий, которые могут стать аргументом для будущего суда.
Во-вторых, инспектор обязан указать в протоколе точные время, дату и место составления документа. Водитель должен убедить в верности внесенных данных и только после этого ставить свою подпись.
Третья частая ошибка связана с составлением протокола на автолюбителей, подозреваемых в вождении в нетрезвом виде. Важно помнить, что все освидетельствования должны проходить в присутствии двух понятых или фиксироваться на видеокамеру. В противном случае судья просто вернет дело назад.
Четвертая ошибка – в протоколе не должны быть никаких исправлений, подчеркиваний и т.д. Вся информация записывается на бланк с первого раза разборчивым подчерком.
И, конец, в-пятых – документ сначала проверяется и читается водителем, после этого на бланке необходимо написать фразу: «с содержанием протокола ознакомлен. Претензий нет.» и уже только потом свою подпись ставит инспектор.
Екатерина Цой