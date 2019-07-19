Во всех российских регионах инспекторы ГИБДД проводят рейды по выявлению различных нарушений Правил дорожного движения. К сожалению, узнать график рейдов в тех или иных городах на ближайший год просто-напросто невозможно, поэтому водителям стоит внимательно следить за новостями, чтобы вовремя узнать о ближайшей проверке. О том, какие вообще рейды проводятся в России, рассказывает DEITA.RU.

«Трезвый водитель». Во время такого рейда задача сотрудников ДПС выявить максимальное количество пьяных автолюбителей, которые несут реальную угрозу не только другим водителям, но и пешеходам.

«Детское кресло». Проводя такой рейд, инспекторы стараются найти нарушения в правилах перевозки несовершеннолетних. Ведь если ребенок надлежащим образом пристегнут, это гарантирует его безопасность во время ДТП. В России нередки случаи, когда именно благодаря детскому креслу, ребенок выживает в страшной аварии.

«Перекресток-светофор». Аварии на перекрестке случаются каждый день во всех российских городах. Чтобы освежить память водителей и чтобы предупредить такие аварии, проводят рейды «Перекресток-светофор».

Стоит отметить, что это далеко не весь список рейдов. Каждое название проверки говорит само за себя. Также существуют рейды: «Должник», «Чистый номер», «Знак Ш», «Ремень безопасности», «Чья машина?», «Тонировка».

Екатерина Брязгунова