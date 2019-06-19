Исполком Федерального профсоюза авиационных диспетчеров пожаловался генеральному прокурору России Юрию Чайка на негосударственный пенсионный фонд (НПФ) авиадиспетчеров «Авиаполис». В письмо говорится о том, что фонд не может назначать, а также продлять пенсионные выплаты, сообщает DEITA.RU.

Как пишет «Коммерсант», такая ситуация стала возможной из-за того, что Росавиация отказалась согласовывать программу финансирования негосударственного пенсионного фонда. По мнению представителей компании, необходимо сначала провести финансовую, юридическую проверку актива фонда.

Как указывают в письме члены профсоюза, предлоги, по которым Росаваиция не хочет утверждать программу, являются надуманными. В связи этим они просят, чтобы Чайка принял меры по преднамеренному восприятию деятельности фонда.

Напомним, до третей декады 2017 года негосударственный пенсионный фонд крайне неудачно вкладывал доверенные ему средства. Около 720 миллионов рублей специалисты разместили на депозитах в трех банках, у всех этих кредитных организациях отобраны лицензии.

Екатерина Брязгунова