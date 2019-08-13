Скоро автомобилистов ждет новый штраф. Поправки к «Кодексу об административных правонарушениях» уже готовятся, сообщает DEITA.RU со ссылкой на Autonews.

До пяти тысяч рублей штрафа выпишут тем, кто паркуется рядом с мусорными контейнерами в Московской области. Если авто препятствует проезду спецмашин к контейнерам или бункерам с твердыми коммунальными отходами, владельца оштрафуют.

Таковы поправки к уже имеющемуся закону, которые позволят ему начать действовать. До этого формулировка закона была размытой, и как следует его применять, никто не знал. Теперь проблема решена, и автовладельцам следует быть осторожнее, чтобы не получить «письмо счастья» в самый неожиданный момент.

На пять тысяч оштрафуют также за парковку на газоне, на тысячу - если авто стоит на тротуаре. За блокирование проезда у стоянок и остановок штраф - 3000.

Анастасия Туркова