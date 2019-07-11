Некоторые советы бывалых автолюбителей, начинавших еще в советские времена, слушать не стоит, сообщает DEITA.RU. Публикуем четыре таких вредных совета.

Первый: надевать носки на дворники авто, чтобы щетки стеклоочистителя не примерзли к стеклу зимой. На самом деле они примерзнут, потому что носки промокают от снега. Единственная польза от такого приема может быть, если вы специально собираетесь повеселить соседей по парковке, напомнив им о старых временах.

Второй: насыпать под колеса застрявшего автомобиля кошачий наполнитель, чтобы стало проще выехать. Проще ехать не станет.

Третий: смешать с клеем соду и замазывать этой смесью треснувшее стекло. Кто-то такой способ очень рекомендует, а кто-то относится к нему скептически.

Четвертый: накачивать колесо с помощью бензина, если нет наноса. Считается, что можно отойти на безопасное расстояние, выкрутить золотник из колеса, залить внутрь грамм пятьдесят горючего и поджечь. Вряд ли сегодня найдутся желающие проверять это на собственной машине.

Анастасия Туркова