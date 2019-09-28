Такие вопросы нельзя задавать ГИБДД

Опытные водителя делятся своими советами об общении с инспекторами, сообщает DEITA.RU.

Когда вас останавливает сотрудник ДПС, то по умолчанию предполагается, что вести беседу и задать вопросы будет именно он. Однако, некоторые водители не могут справиться с волнением и сами переходят на вопросы, которые им не следовало бы задавать.

Причина остановки

Несмотря на множество советов в Сети о том, что первым делом вам нужно поинтересоваться у инспектора о причинах остановки, делать это совершенно не обязательно, а в некоторых случаях и не рационально. Инспектор тоже человек и ему не хочется вступать с вами в дискуссии и лишний раз нервничать.

Поэтому если вы ехали спокойно, ничего не нарушили и инспектор просто хочет проверить ваши документы - не делайте резких движений и выпадов. Не нужно ни о чём у него интересоваться и провоцировать. Если всё окажется в порядке, то через минуту вы поедите дальше заместо того, чтобы потратить полчаса на пререкания.

Законность пребывания на этом месте

Ещё одна ошибка - это интересоваться, а вообще законно ли на своём месте стоят инспектора и кто вообще их сюда поставил. Не думайте, что каждый сотрудник ГИБДД должен рассказывать вам о таких вещах. Во-первых, это не в его компетенции, а во-вторых, ему может быть попросту лень это делать, ведь он не обязан.

А вот вы в случае перехода в разговоре на подобные темы рискуете заиметь проблем. Инспектор тоже могут идти на принцип и начать вас мурыжить на пустом место они тоже могут при желании. Так что не начинайте того, чего не сможете закончить.

Что вы нарушили

Никогда не спрашивайте у инспектора о том, нарушили вы что-либо или нет. Если он сам у вас не интересуется о том, почему он вас остановил, то и не надо у него об этом спрашивать. Даже если у вас было незначительное нарушение инспектору проще просто проверить ваши документы и отпустить, чем удовлетворять ваше любопытство и объяснять вам из-за какого конкретного нарушения он вас остановил.

Дмитрий Шевченко