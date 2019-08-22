Стало известно, кого может ожидать финансовое послабление, сообщает DEITA.RU со ссылкой на RT.

В Госдуме предложили увеличить стандартный налоговый вычет и снизить подоходный налог для работающих многодетных матерей с 13% до 4%.

По словам депутата Виктора Зубарева, данная мера поможет стабилизировать демографическую ситуацию в стране, а также подчеркнет важность института семьи.

Как отметил парламентарий, одинокие многодетные матери зачастую находятся в трудной жизненной ситуации и лишены выплат по потере кормильца, стабильных алиментов и некоторых других видов материальной поддержки.

Своё предложение депутат адресовал министру финансов Антону Силуанову.

Дмитрий Шевченко