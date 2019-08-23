Автолюбитель рассказал поучительную историю, сообщает DEITA.RU.



Водитель микроавтобуса из России рассказал одну неприятную историю, которая случилась с ним на дороге. Рассказ опубликован в канале «Ру дороги» в Яндекс.Дзен.

Мужчина выехал на своем микроавтобусе из России в Белоруссию. Уже в соседней стране он остановился перекусить в придорожном кафе. Там к нему подсели две девушки, которые попросили подкинуть до крупного города.

Мужчина согласился и пустил девушек в свою машину. Ближе к вечеру они решили остановиться в гостинице – отдохнуть и выпить за знакомство. Наутро водитель понял, что девушки украли у него телефон, документы и деньги. Попутчицы оказались клофелинщицами.

Елена Миронова