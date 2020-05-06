Таких россиян могут перестать выпускать за границу

Владельцы и менеджмент разорившихся компаний могут стать временно невыездными, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Пока речь идёт только о представителях банков, страховых компаний и негосударственных пенсионных фондов. Именно для их собственников и высшего управляющего персонала депутаты Госдумы предложили создать барьер в виде запрета на выезд из страны в случае, если они недавно обанкротились.

Поводом для выдвижения данной инициативы стали участившиеся случае мошенничества, когда руководство финансовых организаций выводит активы за границу перед банкротством.

После этого они покидают страну, имея в запасе похищенные у клиентов деньги. Существующие нормы российского законодательства пока не позволяют ограничивать выезд из страны таких граждан до тех пор, пока они не являются подозреваемыми.

Как отмечают авторы соответствующего законопроекта, планируется, что новое ограничение может действовать не более полугода.