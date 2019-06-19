На государственную службу не берут людей с татуировками, сообщает DEITA.RU со ссылкой на РИА ФАН.

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал девиантным поведением нанесение на тело большого количества тату. А кандидатам с такими характеристиками, по его словам, на госслужбе не место. Милонов добавил, что точно так же отвергают татуированных силовики.

Врач-психиатр Олег Аронович с таким мнением согласен. По словам медика, если человек покрыт татуировками с головы до ног, включая уши, лоб и шею – он больной или психопат. При этом он добавляет, что татуировку может сделать молодой человек и влюбленный, который, конечно, не опасен.

Врач утверждает, что татуированного человека едва ли примут в дипломатический вуз или допустят вести лекции, если изображения на коже бросаются в глаза при общении.

Косметолог Марият Мухина добавила, что тату могут быть опасны для здоровья, и что некоторые из символов, которые наносят на себя люди, могут испортить им жизнь – например, изображения темных сил.

Анастасия Туркова