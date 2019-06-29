Начиная с субботы россиянам, нарушившим правила пожарной безопасности в условиях ЧС в лесу, в результате чего возник разрушительный пожар, придётся заплатить штраф до пятисот тысяч рублей, сообщает DEITA.RU. Закон об этом вступил в силу 29 июня. Соответствующие изменения были внесены в статью 8.32 КоАП РФ.

Согласно новому документу, граждане будут платить штраф по пять тысяч рублей, должностные лица раскошелятся на сорок тысяч рублей, а бизнес будет вынужден оплатить штрафы в размере полумиллиона рублей.

Полиция, лесная охрана, а также специалисты службы госпожнадзора в лесах смогут составлять такие протоколы, а рассматривать их станут специальные органы.

На сегодняшний день борьба с лесными пожарами в России развернулась особенно активно. Создаются не только региональные, но и федеральные штабы, вводятся ответственность за непредоставление сведений о пожарной опасности в лесах. Отмечается, что в стране ежегодно выделяются всё больше денег на профилактику пожаров.

Несмотря на все усиленные меры, в России продолжают гореть не только леса, но и деревни. Люди лишаются своего имущества в результате лесных пожаров. Здесь стоит вспомнить ситуацию, которая произошла весной текущего года в Забайкальском крае. Там в восьми селах сгорели 70 домов. Ни один из них не подлежал восстановлению.

Екатерина Брязгунова