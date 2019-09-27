Таких россиян освободят от «административки»

Стало известно, кто сможет уходить от наказания, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Минюст России предлагает освободить судебных приставов от обязанности нести наказание за административные правонарушения. Речь идёт о таких его видах, как принудительные работы и арест.

Как отметили в ведомстве, изменения назрели в связи с переводом статуса приставов к представителям правоохранителей.

В этой связи специалисты ФССП должны иметь равные права с военнослужащими и силовиками. Кроме этого, юридическое министерство предлагает передавать дела в отношении приставов сразу следственному комитету для их расследования и рассмотрения этим ведомством.

Предполагается, что новые правила в отношении приставов могут начать работать уже в следующем году.

Дмитрий Шевченко