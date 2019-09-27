Таких россиян освободят от «административки»

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пристав

Стало известно, кто сможет уходить от наказания, сообщает DEITA.RU со ссылкой на "Парламентскую газету".

Минюст России предлагает освободить судебных приставов от обязанности нести наказание за административные правонарушения. Речь идёт о таких его видах, как принудительные работы и арест. 

Как отметили в ведомстве, изменения назрели в связи с переводом статуса приставов к представителям правоохранителей.

В этой связи специалисты ФССП должны иметь равные права с военнослужащими и силовиками. Кроме этого, юридическое министерство предлагает передавать дела в отношении приставов сразу следственному комитету для их расследования и рассмотрения этим ведомством.

Предполагается, что новые правила в отношении приставов могут начать работать уже в следующем году.

Дмитрий Шевченко

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